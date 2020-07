மாநில செய்திகள்

மதுரை மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 5 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + In Madurai, the coronal impact has exceeded five thousand

