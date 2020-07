உலக செய்திகள்

நேபாள பிரதமர் ஓலி பிடிவாதமாக இருப்பதால் ஆளும்கட்சியில் பிளவு ஏற்படும் ஆபத்து + "||" + PM Oli doesn’t budge an inch in Nepal standoff, party stares at a possible split

நேபாள பிரதமர் ஓலி பிடிவாதமாக இருப்பதால் ஆளும்கட்சியில் பிளவு ஏற்படும் ஆபத்து