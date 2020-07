தேசிய செய்திகள்

பிரேசில் அதிபருக்கு கொரோனா: விரைந்து குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன் - பிரதமர் மோடி + "||" + PM Modi wishes speedy recovery for Brazil president Bolsonaro, down with Covid-19

பிரேசில் அதிபருக்கு கொரோனா: விரைந்து குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன் - பிரதமர் மோடி