பிற விளையாட்டு

ஒலிம்பிக்கில் அதிக பதக்கம் வெல்ல ஒவ்வொரு மாநிலமும் ஒரு விளையாட்டுக்கு ஊக்கமளிக்க வேண்டும்மத்திய மந்திரி கிரண் ரிஜிஜூ கருத்து + "||" + Every state to adopt one sport: Sports Minister Kiren Rijiju on plan to boost Olympic hopes

