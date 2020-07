மாநில செய்திகள்

வைப்பீட்டாளர்கள் பயன்பாட்டுக்கு மின்விசை நிதி, அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் ‘செயலி’ - புதிய வலைதளம் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Electricity funds for the use of depositors Edappadi Palanisamy started

வைப்பீட்டாளர்கள் பயன்பாட்டுக்கு மின்விசை நிதி, அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் ‘செயலி’ - புதிய வலைதளம் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார்