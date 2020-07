மாநில செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்திற்குள் நுழைய கொரோனா மருத்துவ பரிசோதனை சான்று அவசியம் - மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் உத்தரவு + "||" + To enter the Erode district Coronal medical examination Proof is essential Order of District Collector Kadiravan

ஈரோடு மாவட்டத்திற்குள் நுழைய கொரோனா மருத்துவ பரிசோதனை சான்று அவசியம் - மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் உத்தரவு