தேசிய செய்திகள்

உலக ஒப்பீட்டு அளவில் இந்தியாவில் 10 லட்சத்தில் 538 கொரோனா பாதிப்புகளே உள்ளன; மத்திய அரசு + "||" + The global comparison of India is 538 corona impacts per 10 lakh people; government

உலக ஒப்பீட்டு அளவில் இந்தியாவில் 10 லட்சத்தில் 538 கொரோனா பாதிப்புகளே உள்ளன; மத்திய அரசு