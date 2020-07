தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 6,534 ஆக உயர்வு; முதல் மந்திரி அறிவிப்பு + "||" + The number of Corona casualties in Kerala has increased to 6,534; CM

