தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடி 750 மெகாவாட் சூரிய மின்திட்டம் ஒன்றை நாட்டுக்கு நாளை அர்ப்பணிக்கிறார் + "||" + Prime Minister Modi is dedicating a 750 MW solar project to the nation tomorrow

பிரதமர் மோடி 750 மெகாவாட் சூரிய மின்திட்டம் ஒன்றை நாட்டுக்கு நாளை அர்ப்பணிக்கிறார்