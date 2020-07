மாநில செய்திகள்

10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு சமூக வலைதளங்களில் போலி தகவல்கள் சி.பி.எஸ்.இ.அறிவிப்பு + "||" + CBSE 10th, 12th results 2020 not releasing on July 11 and 13, board says notice fake

10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு சமூக வலைதளங்களில் போலி தகவல்கள் சி.பி.எஸ்.இ.அறிவிப்பு