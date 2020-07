தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 8 லட்சத்தை நெருங்கியது + "||" + India reports 475 deaths and the highest single-day spike of 26,506 new #COVID19 cases in the last 24 hours

