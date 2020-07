தேசிய செய்திகள்

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சூரிய மின் சக்தி பூங்கா: பிரதமர் மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் + "||" + Delhi: Prime Minister Narendra Modi to dedicate to the nation the 750 MW Solar Project set up at Rewa, Madhya Pradesh, via video conferencing.

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சூரிய மின் சக்தி பூங்கா: பிரதமர் மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்