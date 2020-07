மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு : சென்னையில் 20,271 பேருக்கு சிகிச்சை ; 52,287 பேர் குணமாகியுள்ளனர் + "||" + Coronal Impact: Treatment for 20,271 people in Chennai 52,287 have been cured

