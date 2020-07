மாநில செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் பேரூராட்சியில் நாளை முதல் ஜூலை 20ஆம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு அமல் + "||" + Dindigul district in Natham municipality From tomorrow until July 20th Full curfew

