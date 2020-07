மாநில செய்திகள்

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இன்று ஒரே நாளில் மேலும் 129 நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + In Virudhunagar district Today is the same day Coronavirus infection was confirmed for a further 129 persons

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இன்று ஒரே நாளில் மேலும் 129 நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி