தேசிய செய்திகள்

கேரள தங்கம் கடத்தல் விவகாரம்: ஸ்வப்னா சுரேஷ் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு + "||" + Kerala HC adjourns hearing of anticipatory bail application of Swapna Suresh, key suspect in gold smuggling case, till Tuesday.

கேரள தங்கம் கடத்தல் விவகாரம்: ஸ்வப்னா சுரேஷ் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு