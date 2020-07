மாநில செய்திகள்

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ‘பால் ஹாரீஸ் பெல்லோ’ கவுரவப் பட்டம்: அமெரிக்க நிறுவனம் வழங்கியது + "||" + Edappadi Palanisamy conferred the 'Paul Harris Fellow' honorary degree by the American Institute

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ‘பால் ஹாரீஸ் பெல்லோ’ கவுரவப் பட்டம்: அமெரிக்க நிறுவனம் வழங்கியது