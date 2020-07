தேசிய செய்திகள்

சிங்கப்பூர் தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி: லீ செய்ன் லூங்கிற்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து + "||" + Congratulations to Prime Minister Lee Hsien Loong for success in the General Elections! Best wishes to the people of Singapore for a peaceful and prosperous future: Prime Minister Narendra Modi

