தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டவர்கள் விகிதம் 62.78 சதவிகிதமாக உயர்வு - மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + The recovery rate has further improved to 62.78%: Ministry of Health and Family Welfare

இந்தியாவில் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டவர்கள் விகிதம் 62.78 சதவிகிதமாக உயர்வு - மத்திய சுகாதாரத்துறை