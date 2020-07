தேசிய செய்திகள்

இந்திய எல்லையில் 200 முதல் 300 பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவ திட்டம் - இந்திய ராணுவம் + "||" + Inputs indicate that their launchpads are fully occupied. If we've to guess, it could be anything between 250-300 terrorists presently occupying the launchpads opposite: Major General Virendra Vat

இந்திய எல்லையில் 200 முதல் 300 பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவ திட்டம் - இந்திய ராணுவம்