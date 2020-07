தேசிய செய்திகள்

குஜராத் மாநில காங்கிரஸ் செயல் தலைவராக ஹர்திக் பட்டேல் நியமனம்

Hardik Patel appointed Working President of Gujarat Pradesh Congress Committee with immediate effect

