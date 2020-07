தேசிய செய்திகள்

அமிதாப்பச்சனுக்கு கொரோனா தொற்று :”விரைவில் நலம் பெறுங்கள்” ரசிகர்கள் பிரார்த்தனை + "||" + "Get Well Soon": Twitter Prays For Amitabh Bachchan, Coronavirus Positive

அமிதாப்பச்சனுக்கு கொரோனா தொற்று :”விரைவில் நலம் பெறுங்கள்” ரசிகர்கள் பிரார்த்தனை