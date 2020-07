தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் ஆட்டோவில் எடுத்துச்செல்லப்பட்ட கொரோனா பாதித்தவரின் உடல் + "||" + Telangana: Body of COVID-19 patient taken to burial ground in auto rickshaw

தெலுங்கானாவில் ஆட்டோவில் எடுத்துச்செல்லப்பட்ட கொரோனா பாதித்தவரின் உடல்