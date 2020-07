தேசிய செய்திகள்

பாராளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நிச்சயம் நடைபெறும்: மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி + "||" + Monsoon session (of Parliament) will be held certainly. Government will do all the formalities & take all precautions: Pralhad Joshi, Parliamentary Affairs Minister

