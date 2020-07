தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானா கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு கொரோனா இல்லை: பரிசோதனைக்கு பின் டுவிட்டரில் தகவல் + "||" + Telangana Governor Tamilisai Saundarajan has no corona: Information on Twitter after the test

தெலுங்கானா கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு கொரோனா இல்லை: பரிசோதனைக்கு பின் டுவிட்டரில் தகவல்