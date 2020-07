தேசிய செய்திகள்

இந்திய வரலாறை ஆராயும் படிப்பை படிக்க விருப்பம்; சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வில் 100% மதிப்பெண் வாங்கிய மாணவி பேட்டி + "||" + Desire to study Indian history; CBSE student who scored 100% on the exam

இந்திய வரலாறை ஆராயும் படிப்பை படிக்க விருப்பம்; சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வில் 100% மதிப்பெண் வாங்கிய மாணவி பேட்டி