தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் இன்று கொரோனாவுக்கு மேலும் 73 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 2,738 #COVID19 cases, 839 discharged & 73 deaths reported in Karnataka in the last 24 hours

கர்நாடகாவில் இன்று கொரோனாவுக்கு மேலும் 73 பேர் உயிரிழப்பு