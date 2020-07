மாநில செய்திகள்

12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நாளை முதல் வீடியோ பாடங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து தரப்படும் - பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குனர் தகவல் + "||" + 12th class students will be given the first video lessons to be downloaded tomorrow - Information from the Director of School Education

