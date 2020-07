தேசிய செய்திகள்

இந்திய வரலாற்றில் முதன்முறையாக சுதந்திர தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க 20% பேருக்கே அனுமதி + "||" + Only 20% of people are allowed to participate in the Independence Day celebrations

இந்திய வரலாற்றில் முதன்முறையாக சுதந்திர தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க 20% பேருக்கே அனுமதி