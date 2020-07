மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் எந்தவித கடனும் இன்று முதல் மறு உத்தரவு வரும்வரை வழங்கக் கூடாது என உத்தரவு + "||" + Order not to disburse any loan in Co-operative Banks across Tamil Nadu from today till further re-order

