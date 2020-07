தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 10 மாநிலங்களில் இருந்துதான் 80% கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது - மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் + "||" + We advise the states/UTs to increase testing to meet WHO criteria:Rajesh Bhushan, Ministry of Health

இந்தியாவில் 10 மாநிலங்களில் இருந்துதான் 80% கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது - மத்திய சுகாதார அமைச்சகம்