தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து இன்று குணமடைந்த முதியவருக்கு நாளை 101வது பிறந்த நாள் + "||" + Today marks the 101st birthday of an elderly man who recovered from a corona infection today

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து இன்று குணமடைந்த முதியவருக்கு நாளை 101வது பிறந்த நாள்