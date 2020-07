தேசிய செய்திகள்

’உலகின் மருந்தகமாக இந்தியா திகழ்கிறது’- ஐசிஎம்ஆர் + "||" + India 'pharmacy of the world', on fast-track mode to develop Covid-19 vaccine: ICMR

’உலகின் மருந்தகமாக இந்தியா திகழ்கிறது’- ஐசிஎம்ஆர்