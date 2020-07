மாநில செய்திகள்

புதிய உச்சம் தொட்டது: தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் 4,526 பேருக்கு கொரோனா - 13 வயது சிறுமி உள்பட 67 பேர் பலி + "||" + The new peak was touched Corona for 4,526 people in a single day in Tamil Nadu 67 people were killed, including a 13-year-old girl

புதிய உச்சம் தொட்டது: தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் 4,526 பேருக்கு கொரோனா - 13 வயது சிறுமி உள்பட 67 பேர் பலி