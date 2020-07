தேசிய செய்திகள்

தங்கம் கடத்தல் வழக்கில் தொடர்புடைய ஸ்வப்னா சுரேசுடன், கேரள மந்திரி பலமுறை போனில் பேசியது என்ன? - பரபரப்பு தகவல்கள் + "||" + Related to gold smuggling case What did the Kerala minister say on the phone several times with Swapna Suresh? Sensational information

தங்கம் கடத்தல் வழக்கில் தொடர்புடைய ஸ்வப்னா சுரேசுடன், கேரள மந்திரி பலமுறை போனில் பேசியது என்ன? - பரபரப்பு தகவல்கள்