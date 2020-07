மாநில செய்திகள்

‘21-ம் நூற்றாண்டு இந்தியாவுக்கு சொந்தமானது என்பதை உலகுக்கு நிரூபிப்போம்’ - வெங்கையா நாயுடு சபதம் + "||" + ‘21st century We will prove to the world that it belongs to India Venkaiah Naidu vows

‘21-ம் நூற்றாண்டு இந்தியாவுக்கு சொந்தமானது என்பதை உலகுக்கு நிரூபிப்போம்’ - வெங்கையா நாயுடு சபதம்