உலக செய்திகள்

உலகளவில் கொரோனா பாதிப்பு 1,34,46,431 ஆக அதிகரிப்பு; அமெரிக்காவில் ஒருநாள் பாதிப்பு 65 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + Worldwide corona exposure increased to 1,34,46,431; In the United States, the one-day impact is over 65,000

உலகளவில் கொரோனா பாதிப்பு 1,34,46,431 ஆக அதிகரிப்பு; அமெரிக்காவில் ஒருநாள் பாதிப்பு 65 ஆயிரத்தை கடந்தது