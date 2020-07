மாநில செய்திகள்

திமுகவின் கொள்கைகள் யாருடைய மனதையும் புண்படுத்துவது இல்லை- கே.என்.நேரு அறிக்கை + "||" + DMK's policies do not offend anyone- KN Nehru statement

திமுகவின் கொள்கைகள் யாருடைய மனதையும் புண்படுத்துவது இல்லை- கே.என்.நேரு அறிக்கை