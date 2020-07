"சச்சின் பைலட்டுக்கு பொறுமை இல்லை" - காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக்விஜய் சிங் குற்றச்சாட்டு

தேசிய செய்திகள்

"சச்சின் பைலட்டுக்கு பொறுமை இல்லை" - காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக்விஜய் சிங் குற்றச்சாட்டு + "||" + digvijay singh says what age pilots todays youth have no patience

"சச்சின் பைலட்டுக்கு பொறுமை இல்லை" - காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக்விஜய் சிங் குற்றச்சாட்டு