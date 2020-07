உலக செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் பல நாடுகள் வேறு திசையில் செல்கின்றன; உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை + "||" + In the war against Corona many nations are moving in a different direction; World Health Organization

கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் பல நாடுகள் வேறு திசையில் செல்கின்றன; உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை