மாநில செய்திகள்

சென்னை உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களில் மின்சார கட்டணம் செலுத்த 30-ந்தேதி வரை கால அவகாசம் + "||" + In 6 districts including Chennai Pay electricity bills Until the 30th time period

சென்னை உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களில் மின்சார கட்டணம் செலுத்த 30-ந்தேதி வரை கால அவகாசம்