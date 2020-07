மாநில செய்திகள்

காமராஜரை போன்று ‘தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்வோம்’ - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை + "||" + Like Kamaraj will continue to take Tamil Nadu on the path of progress Edappadi Palanisamy Report

காமராஜரை போன்று ‘தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்வோம்’ - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை