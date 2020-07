தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தடுப்பூசியை மனிதர்களுக்கு செலுத்தும் சோதனை தொடங்கியது + "||" + In India, testing of the vaccine for humans has begun

