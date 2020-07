மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை 10 நாளில் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை - எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி + "||" + In Tamil Nadu, the spread of infectious Corona Action to control in 10 days Interview with Edappadi Palanisamy

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை 10 நாளில் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை - எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி