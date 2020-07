தேசிய செய்திகள்

'கொரோனாவில் இருந்து கடவுள் தான் நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும்’ கர்நாடக சுகாதாரத்துறை மந்திரி கருத்து + "||" + "Only God Can Save Us": Row Over Karnataka Health Minister's Virus Remark

'கொரோனாவில் இருந்து கடவுள் தான் நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும்’ கர்நாடக சுகாதாரத்துறை மந்திரி கருத்து