மாநில செய்திகள்

பிளஸ்-2 தேர்வு மதிப்பெண் சான்றிதழ் எப்போது வழங்கப்படும்? - அரசு தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு + "||" + When will the Plus-2 examination mark certificate be issued? - Government Selection Notice

பிளஸ்-2 தேர்வு மதிப்பெண் சான்றிதழ் எப்போது வழங்கப்படும்? - அரசு தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு