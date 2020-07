மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கினால் வேலை இழந்தவர்கள் சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு செல்ல ‘இ-பாஸ்’ வழங்ககோரி வழக்கு - தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + Case for those who lost their jobs due to the curfew to get an 'e-pass' to go back to their hometown - Court notice to the Government of Tamil Nadu

ஊரடங்கினால் வேலை இழந்தவர்கள் சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு செல்ல ‘இ-பாஸ்’ வழங்ககோரி வழக்கு - தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ்