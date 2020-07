மாநில செய்திகள்

பா.ம.க. 32-வது ஆண்டு விழா: ‘இலக்கை அடைய இன்னும் தீவிரமாக உழைக்க வேண்டும்’ - தொண்டர்களுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வேண்டுகோள் + "||" + PMK. 32nd Anniversary: ‘We need to work harder to achieve the goal’ - Dr. Ramadoss appeals to volunteers

பா.ம.க. 32-வது ஆண்டு விழா: ‘இலக்கை அடைய இன்னும் தீவிரமாக உழைக்க வேண்டும்’ - தொண்டர்களுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வேண்டுகோள்