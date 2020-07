மாநில செய்திகள்

பெரியார் சிலையை அவமதித்தவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + Periyar statue desecrated in Coimbatore, TN Cm says strict action will be taken

