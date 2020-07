தேசிய செய்திகள்

ராஜ்யசபாவின் புதிய எம்.பி.க்கள் வரும் 22ந்தேதி பதவி பிரமாணம் ஏற்பு + "||" + The new MPs of the Rajya Sabha will be sworn in on the 22nd

ராஜ்யசபாவின் புதிய எம்.பி.க்கள் வரும் 22ந்தேதி பதவி பிரமாணம் ஏற்பு